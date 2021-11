La Polizia Ferroviaria di Alessandria ha arrestato un sessantacinquenne italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Gorizia. L’uomo è stato controllato durante un servizio di vigilanza a bordo di un intercity notte sulla tratta Roma- Alessandria, nei pressi della stazione di Livorno. Dagli accertamenti in banca dati è emersa una misura cautelare dovendo scontare, lo stesso, un anno e otto mesi di reclusione, oltre ad una pena pecuniaria di 309.00 euro per i reati di furto aggravato, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 65enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Livorno.

Ad Alessandria, gli agenti della Polfer, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato e denunciato quattro minori, per oltraggio e rifiuto di generalità. In particolare, lo scorso mese di settembre, i ragazzi a bordo di un convoglio, all’atto dei controlli hanno offeso la capotreno, rifiutandosi di pagare il biglietto e di declinare le proprie generalità.

Sempre ad Alessandria un trentaquattrenne tunisino è stato denunciato per procurato allarme, dopo che lo stesso ha dichiarato di essere stato presumibilmente avvelenato rifiutandosi poi all’arrivo del personale sanitario di essere accompagnato in ospedale.