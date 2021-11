“Alla luce della legittima attenzione che organi di stampa e cittadini rivolgono ai lavori di recupero del nostro Teatro Sociale, è opportuno fare un punto sullo stato dei lavori che termineranno, in via della proroga di 60 giorni per la fine lavori, il 21 gennaio 2021”

Così l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Voghera Gian Carlo Gabba interviene sui lavori di recupero del Teatro Sociale di Voghera.

“I lavori di recupero del teatro risultano ad oggi eseguiti per circa il 90% del totale – continua l’Assessore Gabba -. Il restauro delle superfici decorate, condotto come per le altre lavorazioni sotto la supervisione costante della Soprintendenza, è stato eseguito pressoché al 100%, mentre i restanti lavori, perlopiù impiantistici, scontano le difficoltà di approvvigionamento dei materiali in considerazione dei lunghi periodi chiusura dovuti alla pandemia. Questa difficoltà di reperimento dei materiali è stata riscontrata in generale sul mercato ed in particolare anche in altri appalti pubblici seguiti dal Servizio di Manutenzione Fabbricati del Comune e alla luce di questa riconosciuta difficoltà, il RUP ha concesso all’ATI appaltatrice, la proroga di 60 giorni per la fine lavori, che risulta pertanto posticipata in via definitiva e indefettibile al 21 gennaio 2022”.

Di seguito si espone una breve sintesi dello stato dei lavori al 22/11/2021, con indicazione dei lavori ultimati, di quelli in corso di ultimazione e di quelli da ultimare per chiudere l’appalto .

Sala del teatro.

La sala ospitante la platea risulta completamente ultimata. Sono state restaurate tutte le parti decorative di seguito elencate: la volta dipinta, sia nella parte intradossale che estradossale, i fregi, i rosoni e le paraste in legno del boccascena e dei palchi di proscenio, i parapetti dei palchetti con le cartapeste dorate, i plafoni decorati dei palchi di proscenio, il marmorino della sala che è stato portato alla luce dopo essere stato coperto dalle pitturazioni del periodo in cui il teatro era stato adibito a cinema. E’ stato posato il pavimento in rovere con relativo zoccolino, sia nella sala che nella buca orchestrali, per la quale è stato installato il nuovo parapetto. Dopo un attento e approfondito restauro che ha compreso il completo ricablaggio, sono state installate le luci di proscenio ed il lampadario originario della sala, completo di oltre 100 lampadine e plafoniere. Il lampadario è stato collegato al nuovo sistema di movimentazione a motore che sostituisce l’antico argano il cui contrappeso è stato mantenuto nel suo alloggiamento originale ed è attualmente visibile attraverso il nuovo sportello vetrato dotato di apposita illuminazione.

Palchetti e corridoi dei 3 ordini e del piano platea.

I 63 palchetti, di cui 6 barcacce, sono completati: sono stati rivestiti in tessuto con passamanerie, dotati di poggia braccia in velluto, nonché di illuminazione tramite globi e di rilevatori antincendio. I corridoi del piano interrato e quelli dei tre ordini, previo intervento di consolidamento strutturale e parziale rifacimento, sono stati ripavimentati con un seminato ex novo, levigato e lucidato.

Atrio principale e due atrii secondari

Anche nell’atrio principale e nei due laterali d’ingresso sono stati realizzati nuovi pavimenti in seminato dopo la formazione di un vespaio antiumidità; i 4 inserti originali in seminato, sono stati rimossi, restaurati stuccando le crepe e completando i frammenti mancanti, ed infine riposizionati. Le pareti dell’atrio principale sono state interamente restaurate recuperando il marmorino originario e pulendo tutti gli stucchi. I due atrii secondari sono in corso di ultimazione con le fasi di tinteggiatura, e sono in via di esecuzione anche il montaggio delle due bussole storiche restaurate e dei due lampadari originali anch’essi restaurati e ricablati.

Aree tecniche

Sono ultimati i lavori relativi alle due vasche antincendio ed ai locali tecnici elettrici con le relative apparecchiature, tutti ubicati al piano cantine del municipio. Ultimata la verniciatura intumescente di tutta copertura in legno. Realizzata la passerella che porta al centro dell’estradosso della cupola per la manutenzione del lampadario.

Palcoscenico

Ultimati pilastri e travi reticolari in acciaio a sostegno della graticcia, la graticcia stessa in legno lamellare, nonché la relativa scala di collegamento in acciaio (che parte dal piano sottopalco anch’esso sistemato).

Lavori attualmente in corso di ultimazione:

completamento delle canalizzazioni dell’impianto aeraulico nel palcoscenico e nel sopracupola, con relative chiusure cartongessi;

completamento della posa delle porte antincendio;

posa dei parapetti della graticcia;

tinteggiatura dei camerini (saranno gli ultimi locali ad essere liberati in quanto dati i pochi spazi disponibili nel fabbricato, sono attualmente adibiti a spogliatoi di cantiere).

posa di corrimano in ottone naturale lucidato per palchetti.

Lavori ancora mancanti per ultimazione cantiere:

fornitura e posa di luci e americane sul palcoscenico ;

verniciatura dei portoni sulla via Emilia (da eseguirsi in condizioni di temperatura ed umidità favorevoli).