Giovedì 25 novembre 2021ore 9,30 piazza San Domenico, 5 – inaugurazione Panchina Rossa realizzata nell’ambito di un progetto che ha visto la collaborazione tra il Comune, il Consultorio Familiare dell’AslAL – Distretto di Casale Monferrato e Me.Deaore 15,00 Aula Magna Istituto Superiore Balbo – rappresentazione teatrale I volti di Medea itineranti e senza tempo, realizzato dal laboratorio teatrale della scuola in collaborazione con il Soroptimist International Club

Giovedì 2 dicembre 2021ore 11,00 Sala consiliare Comune di Casale Monferrato – conferenza di Alessandra Corbetta dal titolo Corpi in Rete: nuovi stereotipi di genere tra visualità e racconto (dedicata ai rappresentanti degli istituti superiori)

Sabato 4 dicembre 2021ore 10,00 Biblioteca Civica Giovanni Canna – incontro laboratorio a cura di Valeria Bianchi Mian e Silvia Rosa dal titolo Mia pelle, mio specchio (prenotazioni a cultura@comune.casale-monferrato.al.it)

fino al 12 dicembreStriscione in via Saffi e Torre Civica illuminata di arancione per la campagna del Soroptimist Club locale lanciata in vista della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

