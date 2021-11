E’ una giostra che gira quella di X Factor, dalla quale però Nika Paris non vuole proprio scendere. Inizia così la puntata andata in onda giovedì su Sky, con una eliminazione diretta, decisa dal voto del pubblico, sull’esibizione di un solo minuto dell’inedito dei 9 concorrenti rimasti in gara. 60 secondi sono veramente pochi, ma Nika con il suo “Tranquille” (Mon coeur), già un tormentone, tanto che il pubblico in sala non solo lo cantava, ma batteva le mani a tempo, ha portato a casa il risultato. Non finisce qua, perché nell’arco della serata ci sarà un’altra esclusione.

La giovane cantante bulgara, nella seconda parte della trasmissione, si è esibita per seconda, portando “Dernière Danse” di Indila; un brano che ne esalta la voce e che fa capire le grandi potenzialità di questa ragazza di sedici anni. I giudici sono tutti e quattro d’accordo: Nika Paris non solo è portata per il palcoscenico, ma è già pronta e con una maturità artistica impressionante per la sua giovane età.

Torna, quindi, a cantare in francese, Hell Raton la definisce delicata, raffinata e romantica e aggiunge: “Forse, attraverso X Factor, stiamo scoprendo una futura Angèle”. Manuel Agnelli invece dice: “Sei bravissima, mi piace che tu sia tornata al francese con un pezzo che esalta anche gli echi balcanici. Continui a dimostrare una grande precisione vocale. Tu sai cosa stai facendo.” Emma: “Ti ho trovato incredibile e quando canti in francese sei a tuo agio, è quello il tuo mondo. A me è arrivata anche una bella emozione e una bella energia”.

Infine Mika reputa che l’emozione che Nika riesce a trasmettere cresca ogni puntata sempre di più e che sia un privilegio per lui assistere a questo cambiamento. Arrivati a questo punto siamo pronti a vedere Nika Paris nella prossima puntata, il Live 5-la semifinale-, dove, ne siamo certi, l’unico elemento femminile sarà in grado di tirare nuovamente fuori le sue unghie ….molto affilate!



BIOGRAFIA: Nikol Palascheva è nata a Sofia il 20 aprile 2005, parla correntemente francese e inglese oltre che bulgaro e non ha difficoltà a cantare e scrivere in tutte queste lingue. Al momento sta studiando l’italiano e lo spagnolo. E’ figlia unica, la mamma è una ex atleta della squadra nazionale di nuoto, il papà è un rinomato chef. La sua passione per la musica e il canto si manifesta ad appena 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte. A 8 anni partecipa a “The Slavi’s show”, importante trasmissione televisiva nazionale sulla BTV Bulgaria. L’anno dopo è invitata a partecipare a “Le grandi speranze”, show televisivo di Nova Tv Bulgaria; sempre su questa emittente è stata successivamente coinvolta nel talk show “L’ora di Milen Zvetkov”. A 11 anni la vediamo a “Eurovision Junior” e ospite alla trasmissione di BTV “120 minuti”. Ha partecipato a numerosi concorsi canori nazionali e internazionali ed è sempre salita sul podio. Seguendo le orme paterne ha appreso l’arte culinaria e frequentato corsi di cucina che le sono valsi una borsa di studio; avrebbe dunque dovuto partire per la Svizzera quando la pandemia ha cambiato i suoi piani. Proprio durante il lockdown del 2020 ha iniziato a lavorare in Italia con Dariana Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione di una selezione canora a Sofia. All’inizio del 2021 Nika Paris si trasferisce a Milano dove studia composizione e canto presso lo Studio 20, sede dell’accademia musicale e centro di produzione di Dariana Koumanova che la supervisiona e la segue nelle sue attività artistiche. Inizia quindi a scrivere i suoi primi brani inediti sia in inglese che in francese e da poco anche in italiano.

