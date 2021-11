Dopo un anno di stop dovuto al Covid domenica 21 e 28 novembre torna la Fiera Nazionale del tartufo a Fabbrica Curone anche se con alcune modifiche. Visti che siamo tutti (ANCHE I VACCINATI) potenzialmente a rischio Covid, sono satte adottate misure che evitaranno la possibili diffusione del contagio in modo da consentire lo svolgimento della Fiera in tutta sicurezza.

Tutti i dettagli sul sito https://www.sansebastianocurone.com/ da cui anche il seguente comunicato stampa e il programma

PREMESSA

​

Le modifiche apportate al programma tradizionale della manifestazione sono frutto degli obiettivi primari che l’Amministrazione Comunale di San Sebastiano Curone si è posta in fase di progettazione ovvero: la tutela della salute della cittadinanza, dei visitatori, degli operatori del settore produttivo

e dell’accoglienza turistica oltre che la valorizzazione dell’economia e dei prodotti locali.

La Fiera si svolgerà nel pieno rispetto delle Normative vigenti: siano esse Nazionali e/o emanate da Enti diversi competenti in materia di Salute Pubblica. L’accesso alla manifestazione è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Ricordiamo ai visitatori di indossare la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e a non creare assembramenti.

Nell’edizione 2019 gli oltre quaranta tartufai provenienti dal territorio delle Terre del Giarolo e in parte da altre regioni italiane hanno trattato 39 kg di tartufi bianchi e 56 kg di tartufi neri, cifre che rendono la Mostra Mercato di San Sebastiano Curone una delle principali manifestazioni di settore a livello nazionale ed internazionale.

L’interessantissima gara cinofila di ricerca tartufi avverrà invece nella mattinata della seconda domenica di Fiera, mentre l’iniziativa golosa “A tavola con il Tartufo”, organizzata con gli Albergatori, i Ristoratori e gli Agriturismi del Territorio che proporranno menù tipici a base di tartufo, accompagnerà l’intera manifestazione.

Programma edizione 2021

Domenica 21 novembre 2021

Ore 9:00

Apertura della prima giornata della

38^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO

Bianco d’Alba e Nero Pregiato, MOSTRA

MERCATO DEL TARTUFO.

e apertura MERCATO NAZIONALE DI

PRODOTTI ENO-GASTRONOMICI

Apertura FIERA DIFFUSA e CANTINE

APERTE: Giornata dedicata al gusto con

degustazione e vendita presso le aziende dei

produttori enogastronomici del Territorio

A TAVOLA CON IL TARTUFO

Menu tipici a base di tartufi nei Ristoranti

e Agriturismi del Territorio

34^ ASTA NAZIONALE DEL TARTUFO

BIANCO D’ALBA E NERO PREGIATO

Domenica 28 novembre 2021

Ore 9:00

Apertura della seconda giornata della

38^ FIERA NAZIONALE DEL

TARTUFO bianco e nero, MOSTRA

MERCATO DEL TARTUFO.

e apertura MERCATO NAZIONALE DI

PRODOTTI ENO-GASTRONOMICI

Apertura FIERA DIFFUSA e CANTINE

APERTE: Giornata dedicata al gusto con

degustazione e vendita presso le aziende dei

produttori enogastronomici del Territorio

GARA CINOFILA di ricerca del tartufo

con tartufo bianco

A TAVOLA CON IL TARTUFO

Menu tipici a base di tartufi nei Ristoranti

e Agriturismi del Territorio

LE NUOVE NIRME ANTI COVID CHE VERRANNO ADOTTATE

Durante l’esposizione i tartufi verranno

riposti in una teca chiusa e adagiati su

un telo di cotone.

Il cliente, dotato di mascherina, indica il

tartufo a cui è interessato indossando

guanti usa e getta forniti dal venditore.

Al fine di consentire l’analisi sensoriale

del tartufo, il venditore, dotato anch’egli

di mascherina e guanti monouso, pone il

tartufo nell’apposito bicchiere (di vetro

o biodegradabile) con tappo in silicone

microforato che verrà consegnato al

cliente permettendogli così di procedere

con l’analisi olfattiva senza togliersi la

mascherina. Premendo il tappo del

bicchiere, un apposito stantuffo

permette di far fuoriuscire l’aroma del

tartufo.

Così facendo non vi sarà alcun contatto

né rischio di diffusione del virus dovuta

ad incauta manipolazione del tartufo o

dell’imballo.

Il tartufo acquistato verrà consegnato al

cliente nel contenitore sensoriale in cui è

stato posto per l’analisi.

Il tartufo non acquistato viene riposto

dal venditore all’interno della vetrina

espositiva chiusa. Anche in questa fare il

venditore indosserà guanti e mascherina.

La postazione del venditore, le superfici

espositive e l’attrezzatura dovranno

essere frequentemente disinfettate.

Per la partecipazione alle manifestazioni

è prevista una formazione obbligatoria

specifica per i venditori e per lo staff

relativamente alle misure igieniche e

anti-contagio da adottare.