Riprende l’attività delle sale rosse, ossia gli spazi dedicati ai più piccoli appassionati della lettura, della Biblioteca Civica “F.Calvo” di Alessandria, con la loro riapertura al pubblico il martedì, dalle 16 alle 17:30, a partire già dal prossimo martedì, 9 novembre 2021, dove sarà nuovamente possibile fruire del servizio di prestito libri.

Tra le novità in programma, due letture animate con laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 7 anni, a cura di Nunzia Castiglione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro Gioco Il Bianconiglio, servizio di ASM Costruire Insieme-CulturALE e rientra tra le attività del progetto “Explora. Spazi e tempi per crescere” finanziato da Impresa Sociale “Con i bambini”.

Martedì 9 novembre, dalle 16:30 alle 17:30:

Ladri di colori – La nebbia di novembre e altri ladri di colori . Maghetti dispettosi da sgridare e fatine disperate da salvare

Martedì 14 dicembre, dalle 16:30 alle 17:30

Postini di Babbo Natale e dove trovarli – Lettere, messaggi, poesie e filastrocche, desideri e qualche volta anche miracoli. Meravigliosi viaggi avventurosi fatti di sogni e fantasia… aspettando Babbo Natale

Martedì 7 dicembre, dalle ore 17:00 – Lettura ad alta voce per bambini dai 4 agli 8 anni, a cura di Ilaria Ercole bibliotecaria della Biblioteca Civica:

Storie di Natale – Aprendo la valigia che Babbo Natale ha dimenticato in Biblioteca, abbiamo trovato tante storie. Vieni ad ascoltarle?

L’accesso è previsto solo su prenotazione al seguente recapito serviziobiblioteca@asmcostruireinsieme.it (0131515917), fino ad esaurimento posti disponibili. L’ingresso è consentito esclusivamente con verifica del Green-Pass e nel rispetto delle norme anti Covid-19 in vigore.