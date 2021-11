Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Confidando in un benevolo accoglimento della presente istanza si porgono distinti saluti.

Per ogni precisazione o integrazione il Direttore organizzativo dell’Associazione, Dott.ssa Patrizia Orsini, è a disposizione ai seguenti numeri:

Sono in corso le istruttorie per il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria

Il Galà d’inverno 2021 , che sI terrà come lo scorso anno presso il suggestivo Oratorio della Maddalena a Novi Ligure , prevede la partecipazione dell’Ensemble I Cameristi cromatici , diretti dal Maestro Maurizio Billi.

Ha ottenuto il Patrocinio Oneroso del Consiglio regionale ed ha avuto un ottimo risultato in termini di visualizzazioni.

Lo scorso anno la prima edizione del Galà, a causa dell’aggravarsi della Pandemia, è stato organizzato in Streaming, a causa dell’impossibilità di prevedere pubblico presente.

Direttore artistico dell’Associazione è il Maestro Maurizio Billi, compositore e Direttore d’Orchestra di livello internazionale, Direttore stabile della Banda Musicale della Polizia di Stato e Direttore Ospite di prestigiose orchestre fra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, i Berliner Symphoniker. Il Maestro Billi è stato Direttore Artistico del Festival Marenco per tutta la sua durata, dal 2002 al 2019 e ne ha diretto i concerti più prestigiosi.

– valorizzare attraverso le proprie iniziative la ricchezza artistica del territorio in particolare piemontese

L’Associazione NoviMusica e Cultura si è costituita a Dicembre 2019, a Novi Ligure, con lo scopo di promuovere, diffondere, realizzare o contribuire alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative al fine di sviluppare la conoscenza in ogni campo della cultura. In particolare intende:

L’Associazione NoviMusica e Cultura dà il via al progetto “Concerto d’inverno”