Da martedì 23 novembre, nell’ambito delle iniziative organizzate in città per la “Settimana della Ricerca”, la Biblioteca Civica “F.Calvo” di Alessandria, ospiterà la mostra “Ricerca per immagini” a cura del Centro di Documentazione e Ufficio Comunicazione dell’Azienda Ospedaliera ‘SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’.

La mostra verrà inaugurata alle ore 17 di martedì 23 novembre con la partecipazione del dott. Andrea Rocchetti, Direttore di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, che illustrerà la sezione scientifica. Sarà possibile visitare la mostra fino al 17 dicembre, negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Civica.

La mostra unisce due diversi progetti attivati dall’Ospedale di Alessandria, ovvero “Le parole della ricerca” e la collaborazione che il Centro Documentazione aziendale ha con ‘Wikimedia Italia’.

Il titolo della mostra, “Ricerca per immagini”, ha infatti un duplice significato: da una parte l’intento è quello di mostrare ai cittadini come i temi legati alle ricerche condotte all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria (AO-AL) possano essere raccontati attraverso alcune immagini, siano esse reali e scientifiche come quelle scattate al microscopio, oppure stilizzate ed evocative come quelle realizzate dai due giovani illustratori Lele Gastini ed Elena Zecchin; dall’altra invece “Ricercare per immagini” allude alla possibilità di reperire sui motori di ricerca termini scientifici, strumenti specialistici e nomi di patologie anche nella sezione dedicata alle immagini.

Per informazioni e prenotazioni di visite guidate per le scuole, scrivere una e-mail:

biblioteca.civica@comune.alessandria.it

Orari Biblioteca:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 8:30/13

Martedì – Giovedì: 8:30/13 – 14/18