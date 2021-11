La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato nel corso delle festività di Ognissanti ha implementato i controlli nei luoghi più sensibili: centri commerciali, cimiteri, arterie stradali e autostradali, scuole, centri cittadini e siti dismessi al fine di prevenire reati ed eventuali Rave Party. Giornalmente, sono stati impiegati nei controlli del territorio circa sessanta uomini, in divisa e in borghese, con l’ausilio di un drone per la sorveglianza delle zone boscose e delle pattuglie dei Carabinieri Forestali della Stazione di Casale Monferrato, al fine di prevenire assembramenti non autorizzati, abbandono di rifiuti, incendi boschivi e reati predatori in danno delle abitazioni dei paesi più piccoli e meno abitati. Nell’ambito dei servizi svolti: