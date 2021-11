Nella giornata di ieri, 4 Novembre alle ore 23,15, circa personale Vigili del Fuoco di Alessandria è intervenuto con due squadre, autobotte e funzionario di guardia in Solero per incendio presso una residenza per anziani. L’incendio le cui cause sono in fase di accertamento interessava una stanza con alcuni ospiti, di qui per uno di essi si è reso necessario il trasportato con eliambulanza, mentre gli altri venivano condotti in zona sicura per gli accertamenti da parte del personale 118 presente sul posto.

Le opere di spegnimento e bonifica si sono protratte per circa tre ore.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.