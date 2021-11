Grande successo di partecipazione alla manifestazione “Corri con noi”, organizzata nella giornata di ieri al rinnovato Campo d’atletica di Imperia dalla Maurina Olio Carli insieme all’Amministrazione Comunale. Sono state oltre 300 le persone, dai più piccoli ai più grandi di età, che si sono cimentate nella corsa dei 100 metri aperta a tutti.

“Una bella giornata di sport, all’aperto, a metà novembre, ulteriore prova delle potenzialità del nostro territorio di ospitare eventi tutto l’anno. La partecipazione così numerosa, non soltanto di atleti della Maurina, dimostra che la scommessa fatta insieme al sindaco Scajola e a tutta l’Amministrazione è stata vinta: investire nel rinnovamento degli impianti sportivi per dare più opportunità ai giovani e giovanissimi, rendendo così Imperia più viva. Complimenti ovviamente alla Maurina per l’ottima organizzazione” , commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo.

“Ringraziamo tutti per la loro presenza. Naturalmente ringraziamenti importanti vanno fatti all’Amministrazione di Imperia, anche stavolta presente, e non solo a guardare ma bensì a correre. Come sempre l’assessore Vassallo oltre a aiutare si è messo in gioco e si cimentato nella prova. Ringraziamo tutti gli allenatori e dirigenti della Maurina Olio Carli e, non ultimi, i cronometristi delle Riviera dei Fiori, i giudici provinciali e il comitato provinciale FIDAL. Dei tanti che si sono cimentati, alcuni di essi hanno corso con tempi risonanti. Spiccano i giovani Simone Enotarpi, Marco Giacosa e Davide Crisci tra i ragazzi e Angela Escalona, sicuramente la migliore ragazza participante. Un plauso particolare infine a una ragazzina di 8 anni, Alessia Ventura, che ha impressionato nella sua bella prova. Il futuro è loro”, commenta Massimiliano Mulas, presidente della Maurina Olio Carli.