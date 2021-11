E’ stata presentata ieri presso il Ridotto del teatro civico di Tortona la nuova stagione degli spettacoli a cura del Sindaco Federico Chiodi, del vice e assessore alla cultura Fabio Morreale e dell’assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio.

Di seguito gli interventi e il programma.

“Finalmente il Teatro Civico di Tortona riapre le sue porte, dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia – ha detto Fabio Morreale – e lo fa con un cartellone importante, che conta sei spettacoli di prosa e uno di danza. Già durante l’estate abbiamo assistito ad una ripartenza delle attività culturali, supportata da una grande partecipazione agli eventi promossi dal Comune nel suggestivo Chiostro dell’Annunziata. Oggi, finalmente, la riapertura invernale del Civico si propone di allontanare questo lungo periodo buio, periodo nel quale l’Amministrazione Comunale ha avviato i lavori di ristrutturazione che interessano la sala principale e il foyer del teatro e, a seguire, gli altri ambienti. Questa nuova stagione vuole riprendere e proseguire in quello che era stato interrotto: un programma di prosa di elevata qualità delle proposte, con la presenza di veri e propri “big” del teatro nazionale ed alcuni graditi ritorni, onorando la tradizione del nostro teatro, luogo di comunità e cultura, come succede da ormai 180 anni. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla ormai consolidata collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e al determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona: grazie a questi attori la cultura tortonese tornerà ad essere protagonista della vita cittadina.”

“Il Piemonte è una terra di confine ricca di contaminazioni culturali virtuose che ne hanno caratterizzato l’evoluzione un po’ in tutti i campi – ha aggiunto Vittoria Poggio – da quello religioso a quello artistico, da quello industriale a quello sociale. Ed è forse per questa ragione che si può definire un contesto in cui è possibile trovare gran parte delle radici italiane a cui hanno contributo con la loro opera esponenti della cultura e della politica, dell’industria e della società civile. Siamo in presenza, dunque, di un distretto culturale vivo e tra i più ampi nel panorama italiano, non a caso molto spesso accostato a un «laboratorio» luoghi di ricerca e da dove nascono intuizioni che poi vengono esportate e sviluppate anche in altre regioni: una ricchezza che nella costellazione dei suoi 1.081 Comuni, le amministrazioni locali assieme con la Regione cercano di tenere viva con concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali riuscendo fino ad ora nell’intento di allargare l’offerta ad un pubblico sempre più eterogeneo tenendosi al passo con la modernità senza tuttavia disperdere la tradizione ricevuta in eredità. Piemonte dal Vivo si può definire il braccio operativo di quella che è a tutti gli effetti un’azienda di promozione di nuove vocazioni che il Piemonte ospita con forza crescente, sapendo di poter cogliere in alcuni talenti molto spesso le tendenze che si faranno strada a livello nazionale e internazionale. Ora come allora il Piemonte continua a coltivare l’ambizione di fare da locomotiva italiana nella valorizzazione dei patrimoni artistici già acquisiti e di quelli che si affacciano per la prima volta sul mondo contemporaneo.”

“A distanza di più di un anno dalla prima chiusura degli spazi della cultura- ha proseguito Matteo Negrin Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo – siamo consapevoli di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità, isolamento e distanza continuino a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. A fronte di un incremento di tecnologia nelle esistenze di tutti noi, nondimeno in questi mesi abbiamo avuto modo di sperimentare i limiti del surrogato digitale, il dispetto derivante dalla “chattificazione” delle nostre relazioni, lo sconforto conseguente all’irriducibilità delle nostre immagini in video rispetto all’incontro in presenza. In estrema sintesi, il termine ormai comune e che meglio definisce l’esperienza che abbiamo vissuto e che auspicabilmente ci stiamo lasciando alle spalle è “distanziamento”, spazio di separazione, frattura: dell’essere umano rispetto al mondo, dell’individuo rispetto alla sua comunità, della vita come dato biologico rispetto al suo significato. Il Teatro, nella sua natura originaria e alla radice della sua vocazione ad essere rito collettivo, non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’essere al mondo, in ultima analisi sull’opportunità della vita anziché la morte: il Teatro è lo strumento a cui l’umanità che affaccia sul Mediterraneo ricorre da ventisei secoli per leggere e capire se stessa, e tocca ora a noi continuare a farlo insieme, per superare le ferite del recente passato e riappropriarci di uno spazio di verità indispensabile come non mai.”

IL PROGRAMMA

SPETTACOLO PER FAMIGLIE FUORI ABBONAMENTO

Giovedì 23 dicembre 2021 ore 18

IL GRUFFALÒ

Musical liberamente tratto da Il Gruffalò di Julia Donaldson e Alex Scheffler

Regia di Manuel Renga

Adattamento drammaturgico di Pino Costalunga e Manuel Renga

Musiche originali di Patrizio Maria D’Artista

Coreografia di Elisa Cipriani e Luca Condello

Pupazzi di Mariangela Gabrieli – Mondo alla Rovescia

Con Giuseppe Brancato, Stefano Colli, Federica Laganà, Elisa Lombardi

FONDAZIONE AIDA

Martedì 11 gennaio 2022

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

Di Dario Fo e Franca Rame

Con Chiara Francini e Alessandro Federico

Regia Alessandro Tedeschi

INFINITO

Mercoledì 2 febbraio 2022

IL TEATRO COMICO

di Carlo Goldoni

adattamento e regia Eugenio Allegri

con Giulio Scarpati

e (in ordine alfabetico): Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi

Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli, Anna Zago

produzione PPTV e Teatro Stabile Veneto

Domenica 13 febbraio 2022

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

di Jane Austen

adattamento teatrale di Antonio Piccolo

regia Arturo Cirillo

con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio

Sara Putignano

MARCHE TEATRO

Lunedì 14 marzo 2022

IL NODO

di Johnna Adams

traduzione di Vincenzo Manna e Edward Fortes

con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti

regia Serena Sinigaglia

Società per Attori e Goldenart Production

Mercoledì 6 aprile 2022

IL SILENZIO GRANDE

di Maurizio de Giovanni

Uno spettacolo di Alessandro Gassmann

con Stefania Rocca e Massimiliano Gallo

e con Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini

Produzione Diana OR.I.S.

Sabato 30 aprile 2022

GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES

Coreografia di Michele Merola e Enrico Morelli

Musica di George Gershwin e Franz Schubert

Con Emiliana Campo, Angelo D’Aiello, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Lorenza Matteucci,

Giovanni Napoli, Miriam Re, Cosmo Sancilio, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Il programma potrebbe subire variazioni

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 tranne dove diversamente indicato.

Stagione estiva (n.4 spettacoli) in via di definizione

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Prevendita abbonamenti e biglietti al Teatro Civico di Tortona

Da martedì 30 novembre vendita biglietti singoli per lo spettacolo fuori abbonamento

“IL GRUFFALO‘”

Da martedì 30 novembre a domenica 5 dicembre vendita Abbonamento Fisso a 6 spettacoli per vecchi abbonati con la possibilità di poter mantenere lo stesso posto della stagione 2019/2020.

Da martedì 7 dicembre a domenica 12 dicembre inizio vendita Abbonamento Fisso a 6 spettacoli per i nuovi abbonati.

Ogni persona potrà al massimo acquistare 4 abbonamenti.

Da martedì 14 dicembre vendita biglietti singoli per tutti gli spettacoli.

PREZZI BIGLIETTI

Prezzi biglietti spettacolo fuori abbonamento “IL GRUFFALO'”

Intero € 10,00 | Ridotto € 5,00 in ogni ordine di posti

Prezzi biglietti altri spettacoli

Platea

Intero € 25,00 | Ridotto € 23,00 | on line – prezzo unico – € 24,00*

Palco centrale numerato

Intero € 23,00 | Ridotto € 20,00 | on line – prezzo unico – € 22,00*

Palco laterale numerato

Intero € 20,00 | Ridotto € 17,00 | on line – prezzo unico – € 20,00*

Loggione

Intero € 13,00 | Ridotto € 10,00 | on line – prezzo unico – € 13,00*

ABBONAMENTI

Abbonamento Fisso a 6 spettacoli

Platea

Intero € 132,00 | Ridotto € 120,00

Palchi centrali

Intero € 120,00 | Ridotto € 106,00

Palchi laterali

Intero € 106,00 | Ridotto € 90,00

Loggione

Intero € 69,00 | Ridotto € 53,00

On line in vendita solo prezzo intero*

Riduzioni

Le riduzioni si applicano: GIOVANI fino a 30 anni OVER 65 e possessori Carta d’Argento del Comune di Tortona – POSSESSORI dell’Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Touring Club, Carta Stabile, Tessera AIACE, Tessera Tosca, Aics, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino e Torinodanza, Cral Regione Piemonte, Cral Intesa San Paolo presentando l’abbonamento o la tessera hanno diritto all’acquisto del biglietto a prezzo ridotto per tutti gli spettacoli in cartellone salvo esaurimento posti disponibili.

ORARI APERTURA BIGLIETTERIA TEATRO CIVICO

Via Ammiraglio Mirabello, 3 Tortona (Al)

tel. 0131.864488

Dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Dal 30 novembre al 23 dicembre anche il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Giorni di chiusura della biglietteria: 8/24/25/26/31 dicembre e 6 gennaio.

Tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. In caso lo spettacolo si tenga di sabato o domenica, la biglietteria sarà aperta dalle ore 17.00.

La vendita dei biglietti e degli abbonamenti sul sito www.vivaticket.it partirà

contestualmente alle date della biglietteria tranne che per le conferme che dovranno essere effettuate in biglietteria.

*On line sarà applicato un diritto di prevendita.

