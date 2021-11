L’Associazione tortonese Incontri DiVini organizza per sabato 20 novembre alla Locanda del Grande Airone di Castellania Coppi una cena dedicata alla degustazione di sake.Il sake è la bevanda tipica giapponese, che sta prendendo piede anche in occidente anche se tante volte viene fraintesa.

Questa è l’occasione per conoscere un nuovo prodotto, degustando quattro tipologie differenti di sake abbinate a quattro piatti della cucina locale, spaziando dall’antipasto, alle portate principali, come ad esempio la polenta con il Montebore per arrivare al dessert.I quattro sake in degustazioni saranno spiegati e presentati dai ragazzi di Incontri DiVini.

Per conoscere il menù completo e per prenotare il tavolo scrivere a info.incontridivini@gmail.com oppure mandare un messaggio al numero 379 185 1796