La squadra di Debatedel Liceo “G. Peano”, i Cammelli Verdi (così han deciso di chiamarsi i ragazzi) esordisce nel migliore dei modi con una vittoria 3-0 nel Campionato Italiano Giovanile di Debate, promosso a livello nazionale dalla Società Nazionale Debate Italia.

La squadra, a trazione femminile e composta da Luigia Semino (4°A Classico), Camilla Carabetta (5°A Ec. Sociale), Diana Arcodia Burriolo (3°A Classico), Elisa Bailo (3°A Classico), Giacomo Van Delft (2°C Scientifico) e Vittorio Pernigotti (5°A Classico), è allenata dal coach Prof. Matteo Torre (esperto formatore in Debate e giudice al campionato italiano di Debate) coadiuvato dal prof. Pietro Ruffini (esperto in Debate).

Il Debateè una pratica diffusa a scuola, aattività particolare ed efficace di apprendimento in cui i ragazzi devono testare conoscenze e capacità argomentative: è un dibattito regolamentato che deriva dalla disputatio medievale e che contrappone squadre di studenti a confrontarsi su tesi assegnate.

I Cammelli Verdi fanno parte del girone OSTIA, composto da altre 4 squadre provenienti da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, e sperano di centrare l’arduo obiettivo di entrare nelle prime tre del girone per poter così accedere alla seconda fase nazionale. Un traguardo indubbiamente ambizioso per una nostra squadra alla sua prima esperienza in un campionato ufficiale di Debate, assolutamente complesso e articolato e ricco di variabili.

Un traguardo che sembra leggermente più alla portata dopo la brillante prova iniziale, ma i ragazzi del Peano sanno che non bisogna abbassare la guardia e che bisogna lavorare sodo se si vuole migliorare e mantenere la consapevolezza che, come diceva Joseph Joubert nel suo libro “Pensieri” del 1917, lo scopo di una discussione o di un dibattito non deve essere la vittoria, ma il miglioramento.