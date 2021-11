Si intitola Conservare bellezza, tra arte e oreficeria contemporanea l’evento di presentazione del volume Fragile bellezza, pubblicato da Silvana Editoriale, promosso dal Comune di Valenza e curato da Lia Lenti e Domenico Maria Papa. L’incontro, che si terrà presso l’Archivio Negroni (Via Filippo Tajani 3 – Milano), è parte del ricco calendario di appuntamenti di BookCity Milano 2021, una vera e propria festa del libro diffusa in tutta la città, giunta alla sua decima edizione.

L’appuntamento, al quale parteciperanno in presenza i curatori Lia Lenti e Domenico Maria Papa, l’artista Elizabeth Aro e Daniela Lombardi, Direttore Creativo dell’azienda Vendorafa, sarà l’occasione per rilanciare su un palcoscenico nazionale il format Fragile bellezza. Nel progetto l’arte contemporanea è chiamata a riflettere sul tema della preziosità e delle sue caratteristiche effimere: artisti e aziende dell’oreficeria di Valenza si incontrano per rinnovare una lunga tradizione di scambi e di frequentazioni, sperimentando nuovi contenuti e percorsi creativi. Il progetto Fragile bellezza è un omaggio alla storia di un distretto produttivo, alla sua sapiente manualità, al suo territorio e, insieme, una testimonianza di costante innovazione estetica. Sarà questa anche l’occasione per annunciare la nuova serie di collaborazioni tra artisti contemporanei e aziende orafe valenzane i cui esiti saranno oggetto di una mostra presso Palazzo Valentino dal prossimo dicembre 2021.

L’incontro presso l’Archivio Negroni si svolgerà in presenza ma sarà possibile assistere all’evento anche sul canale Youtube e sulla pagina facebook dell’Archivio Negroni.

Tutte le informazioni sui singoli incontri sono presenti sui siti di BookCity e di Archivio Negroni: https://bookcitymilano.it/luoghi/1410/archivio-negroni

N.B. L’ingresso all’incontro è gratuito. I posti in presenza sono a numero limitato è quindi necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo email eventi@archivionegroni.it o chiamando al numero 333 4003308. Per accedere all’interno dell’Archivio Negroni è necessario essere in possesso del Green Pass.

Eliana Negroni

Archivio Negroni

in Via Tajani 3, quartiere Acquabella Città Studi – Milano

https://archivionegroni.it

Archivio Negroni è il serbatoio dinamico dell’Attrezzeria nata negli anni ’50. Ha saputo fino a oggi trasformare la propria attività assecondando i cambiamenti tecnici dell’incisione dei metalli. A partire dagli anni ’90 ha integrato i processi tradizionali, meccanici e analogici, con le odierne tecniche digitali e ha trasposto il proprio saper fare e le conoscenze utili alla creatività contemporanea. I macchinari e gli utensili dell’officina storica sono scrupolosamente conservati e ancora funzionanti. Qualsiasi modello e manufatto conservato oggi in Archivio Negroni, può essere ridotto e modificato assecondando richieste specifiche. Dalle produzioni in serie, tipiche del mestiere tradizionale, all’attualità del fuoriserie: nuove textures e bassorilievi su disegno, si ottengono dalla laminazione e stampa del nastro in ottone, rame e alluminio: così nascono prototipi e nuove applicazioni in metallo.

Archivio Negroni è anche uno spazio aperto per esporre, raccontare, imparare, nel quartiere Acquabella a Milano.

Arte e design dialogano per esprimere il fascino della manifattura storica artigianale, al servizio di progettisti che vogliono condividere la propria memoria futura.

Segnaliamo inoltre che presso l’Attrezzeria Negroni, sala attigua all’Archivio, sarà aperta per brevi visite nei pomeriggi di BookCity, dalle ore 16.00 fino a 15 minuti prima dell’inizio delle presentazioni.