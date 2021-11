In piazza Meardi a Voghera presso la panchina rossa, simbolo del contrasto a qualsiasi tipo di forma di violenza verso le Donne, è stata celebrata la Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne. Presenti all’iniziativa la Commissione Pari Opportunità del Comune di Voghera, la Presidente della Commissione Assessore Simona Virgilio e il Sindaco Paola Garlaschelli.

“Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne l’amministrazione comunale – spiega l’Assessore Simona Virgilio -, tramite l’Assessorato alle Pari Opportunità e con la collaborazione della commissione competente, si impegna a tenere alta l’attenzione su una piaga sociale come la violenza sulle donne. Sono tante infatti le iniziative in programma a Voghera, con il prezioso e fondamentale coinvolgimento delle scuole al fine di arrivare con un messaggio forte anche e soprattutto ai più giovani.

“Queste iniziative – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli -, come le Giornate celebrative, hanno l’obiettivo di sensibilizzare e di mettere al centro valori che devono diventare sempre più fondamentali e condivisi – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli -. La violenza sulle donne è un fenomeno che va combattuto prima di tutto culturalmente: in questo senso, i simboli, le ricorrenze e la partecipazione a belle iniziative è molto importante. I numeri sulle violenze subite dalle donne sono molto preoccupanti e indicano un atteggiamento ancora purtroppo diffuso e latente con cui alle donne non si garantisce il dovuto rispetto”.



