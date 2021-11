Il progetto l’Arte spiegata ai bambini,coordinato dalle prof.sse Enrica POGGI e Cristina PORRO del liceo “G. Peano “ di Tortona, cui la classe IV A scienze Umane ha fieramente preso parte, è stato presentato al concorso “Storie di Alternanza”, e ha vinto il secondo premio.

Storie di Alternanza è un’iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali (comprendente la cd. “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani in apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.”

La nostra classe, con il progetto “ l’Arte spiegata ai bambini”, si è posta l’obiettivo di spiegare ai bambini della scuola primaria attraverso giochi e attività didattiche di vario tipo la storia e l’arte del nostro territorio. Il tema trattato quest’anno, l’antica Libarna, in collaborazione con SABAP AL e l’Associazione Libarna Arteventi si è svolto direttamente sull’area, uno dei siti archeologici più importanti della regione Piemonte.

Abbiamo preparato dei giochi, semplici rivisitazioni di attività tipiche dell’infanzia, quali Unisci i puntini, i puzzle o il gioco dell’oca, il tutto in relazione a Libarna, arricchiti da curiosità storiche e artistiche da noi raccontate. I bambini e i genitori intervenuti sono stati numerosi e tutti si sono divertiti. Ci auguriamo che il progetto possa continuare con questo ritmo e che sia possibile svolgere altre attività di questo genere.

Il progetto, fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rita Marchesotti, intrapreso dagli alunni delle Scienze Umane da alcuni anni, attualmente si colloca all’interno delle attività dei PCTO.

Alessandro Daffonchio, classe IV A Scienze Umane