Un pozzo nel cuore di Tortona, in piazzale Orsi, quello che ospita le scuole primarie di secondo grado dell’istituto comprensivo B. Un pozzo profondo cinque metri e della larghezza di soli 40 centimetri, posto ad un metro e venti dal suolo, quindi praticamente impossibile caderci dentro se si cammina.

Un pozzo coperto da una lastra di truciolato di legno che però con tempo e con la pioggia è diventata molto fragile e così ieri pomeriggio, domenica 14 novembre, è accaduto qualcosa di davvero singolare: un cane che si trovava sul piazzale ha visto un gatto e lo ha inseguito finendo sopra il pozzo: il truciolato si è rotto e l’animale è precipitato per cinque metri schiantandosi sul fondo.

Il padrone del cane, che era presente, ha subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che dopo un beve consulto hanno dato il via al salvataggio. Della squadra in servizio, per fortuna, faceva parte un componente dalla corporatura magra che munito di torce e dell’idonea attrezzattura, si è calato all’interno del pozzo, ha caricato il cane su un attrezzo di salvataggio e lo ha riportato in superficie.

L’animale è stato poi consegnato al suo padrone che lo ha portato da un veterinario per i relativi controlli, ma secondo quanto emerso, l’animale non sembrava in gravi condizioni ed è stato salvato grazie al provvidenziale, ennesimo intervento dei Vigili del fuoco tortonesi.

FOTO DI REPERTORIO