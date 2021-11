Ne avevamo evidenziato il problema grazie al Movimento Cinquelle, una settimana fa ed esattamente l’11 novembre in questo articolo e adesso la Regione ha risposto all’interrogazione ma in modo interlocutorio…

Così almeno risulta dal comunicato stampa dei grillini che pubblichiamo di di seguito:

********

Abbiamo portato in Consiglio regionale il caso delle ambulanze inviate a Tortona da Comuni distanti anche diversi chilometri, con conseguente aumento di tempi e costi. Martedì scorso, in aula, è stata discussa la nostra interrogazione rivolta all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, in cui abbiamo chiesto se fossero stati applicati correttamente i criteri per l’assegnazione degli interventi agli enti convenzionati per il servizio di trasporto sanitario di emergenza, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento del servizio.

Una richiesta nata da svariati articoli emersi sugli organi d’informazione locale e da segnalazioni raccolte sul territorio.

La Giunta però non ha chiarito in alcun modo la vicenda. L’assessore Icardi (nella foto) ha riferito che “non è possibile fare un esame puntuale su uno specifico evento per la verifica della correttezza di applicazione dei criteri di assegnazione”.

Se la Giunta non ha avuto tempo di effettuare verifiche puntuali, pensiamo non sia un problema. Vorrà dire che lo faremo noi, attraverso una richiesta di accesso agli atti presso gli uffici dell’assessorato alla Sanità, a tutela della trasparenza del servizio offerto ai cittadini della Provincia di Alessandria ed al fine di risolvere le criticità nell’ottica di fornire un servizio più rapido ed efficace.

Sean Sacco, Capogruppo regionale M5S Piemonte