L’Associazione Plastic Free Onlus organizza anche a Tortona una giornata di raccolta dei rifiuti di plastica. L’appuntamento è per sabato 13 novembre alle ore 9, presso il piazzale del centro commerciale Oasi, in strada provinciale per Viguzzolo (di fronte al ristorante McDonald’s). Per ulteriori informazioni e per partecipare, contattare Valentina Leardi tel. 3332195462.