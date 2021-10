Pubblichiamo di seguito una lettera in redazione di Azione Tortona che protesta contro l’Amministrazione Comunale di Viguzzolo che avrebbe prima concesso, poi revocato l’uso della locale Soms per una manifestazione culturale: la presentazione di un libro di Ezra Pound. Una di quella che, secondo le intenzioni degli organizzatori, doveva essere una serata culturale democratica nell’ambito della pluralità di opinioni.

Naturalmente siamo a disposizione dell’Amministrazione comunale di Viguzzolo nel caso volesse replicare e spiegare il motivo per cui prima é stata concesso l’uso della sala e poi negato. Riesce difficile, infatti, credere che, come sembra sostenere Azione Tortona che tutto potrebbe essere dovuto a certi fattori, cosa non dovrebbe esserci visto che un Comune, dovrebbe essere espressione democratica di TUTTI i cittadini

La nostra email a cui scrivere é: redazione@oggicronaca.it. Saremo lieti di pubblicare la posizione del Comune di Viguzzolo.

Egregia Redazione,

a Viguzzolo accade che una settimana fa viene fatta regolare richiesta, da parte di Azione Tortona (associazione regolarmente registrata tra le APS), per utilizzare la SOMS di Viguzzolo a svolgere una presentazione di un libro su Ezra Pound e i suoi articoli sul popolo alessandrino.

Tale conferenza viene prima autorizzata, poi, dopo 5 giorni, viene annullata a causa del solito e stancante metodo che ci appare subito molto ANTIDEMOCRATICO.

Perché non concederci nessuno spazio? Forse a questi signori non piace la cultura? O non conoscono abbastanza bene la filosofia di Ezra Pound?

Probabilmente in questo caso non troveremo nessuna solidarietà, perché l’attacco arriva dal solito sistema ma resta il fatto che non abbasseremo mai la testa, bensì alzeremo la nostra voce, perché potranno anche negarci i loro spazi, ma noi saremo sempre nelle piazze al fianco degli italiani.

Andrea Mantovani – Azione Tortona