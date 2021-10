Le sale del Museo dei Campionissimi tornano a ospitare una mostra di grande interesse culturale. Si tratta di “Naturalmente Astratto”, un omaggio alla carriera di Alberto Boschi, tra i maggiori artisti del territorio che ha segnato la pittura del secondo Novecento. Per raccontare l’intensa poetica del suo percorso saranno esposte circa 100 tele in un allestimento imponente che potrà essere visitato dal 29 ottobre (inaugurazione alle ore 18) fino al 15 gennaio 2022.

«Con questa mostra – commentano il Sindaco Gian Paolo Cabella e l’Assessore alla Cultura Andrea Sisti – la Città di Novi Ligure rende omaggio a un maestro riconosciuto ed esempio da seguire. Le tele documentano un lungo cammino nel colore, traccia inconfondibile di una vita dedicata all’arte che oggi proietta nel futuro il proprio messaggio. Un evento di cui la città è particolarmente orgogliosa e che deve alla grande sensibilità e amicizia di Alberto Boschi».

«Tutte le opere – spiega la curatrice Chiara Vignola – sono state scelte in accordo con Boschi. Per la prima volta dopo molti anni, inoltre, l’artista ha accettato di esporre due lavori che ormai erano nel suo studio in modo permanente: “Per Mahler”, realizzata per la sinfonia nr. 5 del compositore, ovvero Morte a Venezia, e “Per Alessandria”, opera realizzata nel 1994 in occasione dell’alluvione che devastò la città».

La mostra di Boschi è la prima ad essere inaugurata dopo il periodo della pandemia. L’ultima esposizione ospitata al Museo dei Campionissimi risale al mese di novembre del 2019, vale a dire la presentazione del restauro della Maestà dell’oratorio della Trinità. Ora la statua è stata riallestita in un’altra ala, separata dall’allestimento in corso, ma visibile per i visitatori passando dalla sala dei Tesori Sacri.

Accompagna la mostra un catalogo edito dal Comune di Novi Ligure con immagini delle opere esposte e testi critici. Il volume, di oltre 100 pagine, sarà in vendita al Museo dei Campionissimi al prezzo di 15 euro.

Alberto Boschi è nato a Genova, nel 1935. Vive e lavora a Capriata d’Orba (AL). Ha frequentato i corsi internazionali di tecnica dell’incisione all’Istituto d’Arte di Urbino sotto la guida di Renato Bruscaglia. Inizia ad esporre nel 1954, e dal 1960 è presente con continuità a numerose mostre collettive, a livello regionale e nazionale, sia di pittura che di grafica. Nel 2002 esegue quattro grandi quadri per il Salone delle feste della M/N “La Superba”, Grandi Navi Veloci del Gruppo Grimaldi. È presente nel “Dizionario degli artisti liguri (1991 e 2001)” a cura di G. Beringheli. Fa parte dell’Associazione Incisori Liguri dal 1989. Nel 2003, invitato alla II Triennale di grafica di Chieri, espone in Scozia a Glasgow e Edinburgh nel 2004. È presente nel Repertorio degli incisori italiani (Ed. Faenza) I, II, III, IV, V, VI. Sue incisioni presso il Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne di Bagnacavallo (RA) e del Museo Civico

di Alessandria.

Per informazioni

Museo dei Campionissimi: tel 0143772266–772230; www.museodeicampionissimi.it email museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

Orari di apertura: venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Biglietti: 7 euro intero, 4 euro ridotto