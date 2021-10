Venerdì 8 ottobre, alle 21.00, la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia presenterà il primo incontro in collaborazione con puntoacapo Editrice dedicato alla narrativa, che vedrà come protagonisti due autori del territorio. Per partecipare all’evento, che è a ingresso libero fino a esaurimento dei post disponibili, sarà necessario registrarsi ed esibire il Green Pass.

Mauro Ferrari introdurrà il romanzo di Viviana Albanese, Le nove fasi (che segue Mercoledì e Professione pendolare) e quello di Giuseppe Grassano, Il paese dei campanelli (che segue Perdersi nel bosco, Premio Nazionale Editoria di qualità alla Fiera di Chiari).

Considerando la produzione dei due autori, che già ha riscosso grande interesse, l’incontro permetterà quindi anche di addentrarsi nel laboratorio di scrittura di due romanzieri molto diversi ma estremamente originali nello stile e nei temi.

Romanzo dopo romanzo, la stazzanese Viviana Albanese sta costruendo una sua epopea del territorio, con personaggi antieroici che non di rado fungono da elemento di continuità fra le varie opere, in cui il lettore coglie i riferimenti e i profondi legami con il nostro territorio, ma che assume anche valore universale per i temi trattati (la complessità delle relazioni umane, la precarietà del lavoro, le scelte di vita). Le nove fasi è appunto la storia di una giovane donna alle prese con una crisi, con irrisolti problemi relazionali e nuove possibilità sentimentali, che tuttavia potranno concretizzarsi solo dopo aver superato, come dice il titolo, le nove fasi di elaborazione del lutto.

I lavori di Giuseppe Grassano hanno invece una base autobiografica, ma in essi è possibile vedere storia e cultura degli ultimi anni: se Perdersi nel bosco era un ripercorrere per episodi le proprie tappe esistenziali, Il paese dei campanelli ripercorre invece la propria carriera scolastica, con una straordinaria galleria di aneddoti e personaggi che tratteggiano, tra l’ironia e profonda empatia umana, il mondo della scuola degli ultimi cinquanta anni, annotando non solo come essa sia cambiata, ma anche e soprattutto come si evolva la nostra vita, la nostra personalità e il modo di relazionarci con gli altri, con la professione e con il mondo che ci circonda.

I libri sono ordinabili sia direttamente all’editore (www.puntoacapo-editrice.com) che reperibili tramite una qualunque libreria su tutto il territorio nazionale.