Ennesima spallata allo spaccio di droga a Tortona da parte dei Carabinieri.

I militari di Castelnuovo Scrivia insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, a seguito di specifici controlli effettuati, nei giorni scorsi, presso la Stazione Ferroviaria di Tortona hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di nazionalità albanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente poiché trovato in possesso di gr. 23,71 di hashish e gr. 1,94 di cocaina.

Nella medesima attività è stato segnalato alla Prefettura di Alessandria un 59enne italiano per uso personale stupefacenti, poiché trovato in possesso di gr. 0,3 di cocaina.