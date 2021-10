Il 2 e 3 ottobre il Club del Mare di Diano Marina ha ospitato l’ultima tappa del circuito nazionale RS Feva e le regate della classe RS 500, per un totale di 63 equipaggi (126 velisti) che si sono sfidati nelle prove in programma, caratterizzate da un bel levante il primo giorno e da condizioni meteo più incerte il secondo, condizioni che comunque non hanno impedito al Comitato di Regata di far disputare più prove in mare.

Così il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Vorrei ringraziare tutto il Comitato e la Giuria: Fulvio Parodi, Giuseppe Tezel, Fabio Sassi, Alberto Mellano, Alessandro Pezzoli, Enrico Pilla, Alessandra Barberis ed Andrea Arasio. Un ringraziamento da parte di tutto il Club va anche all’Amministrazione Comunale che ha patrocinato la regata e che ha conferito al nostro direttore sportivo e vicepresidente, Diego Negri, una targa in ricordo della recente vittoria al Campionato Mondiale classe Star; un ringraziamento particolare va alla G.M. ed in particolare a Domenico Surace per la sua cortesia e disponibilità. Approfitto inoltre di questa sede per augurare una serena pensione a Franco Mistretta che dopo tanti anni al servizio della cittadinanza è da poco a riposo”.

Continua il presidente Norzi a proposito della regata: “È andato tutto per il meglio grazie ad un’organizzazione attenta ed alla fattiva collaborazione degli istruttori e di alcuni soci che si sono resi disponibili e non si sono risparmiati permettendo al nostro sodalizio di raggiungere il pieno successo. Una menzione alle condizioni meteo del nostro golfo che, come dice Diego Negri, è uno dei più belli del mondo ed anche questa volta non ci ha delusi, permettendoci di disputare 13 prove (7 per gli RS Feva e 6 per gli RS 500). Un bel risultato davvero, come hanno sottolineato anche i regatanti”.

I risultati: negli RS Feva il podio è andato a Scopsi Pietro e Galeotti Andrea (Cn Marina Carrara), primi classificati che si sono aggiudicati anche la Ranking Nazionale; secondo posto per Cecchetto Riccardo e Cecchetto Anna (Cv Ravennate); terzo piazzamento per il Cn Follonica con Bicocchi Frediani Morandini Giuseppe e Scarpellini Leonardo.

Negli RS 500 primo piazzamento per Roncuzzi Iacopo e Roncuzzi Federico (Circolo Nautico Savio); secondo posto per Marchesi Tommaso e Del Rosso Isaia (Persport SSD); terzi classificati Beltrando Arturo e Beltrando Enea (Ass. Velica Sport Nord Ovest).

Il Club del Mare ringrazia tutti i suoi partner: Banca D’Alba, Estetica Nefertari, Il Colle degli Ulivi, Ditta Co.A.Di., Grand Hotel Principe, Paninoteca La Briciola, Limone Palace Aparthotel, La Nuova Macelleria da Bianca e Danilo, Osteria Porcavacca, Toujours Femme Centro Estetico, Eurospin.