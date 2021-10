Bambini al Museo è la lunga e variegata serie di appuntamenti ricreativi, didattici e teatrali pensati per i ragazzi e le loro famiglie. Gli eventi si terranno al Museo dei Campionissimi a partire da questo mese e si concluderanno nella prossima primavera.

Si comincia da sabato 23 ottobre con Il viaggio nel tempo dalle ore 16 alle 18, per i bambini della scuola primaria (età 6-11 anni). Ogni secondo e quarto sabato del mese, fino a maggio, il Museo verrà vissuto come esperienza divertente ed educativa grazie a laboratori svolti sulle scoperte e gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra storia.

Dal 25 ottobre inizierà il Winter Camp, da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18, i bambini della scuola primaria (età 6-11 anni) potranno ricevere aiuto per i compiti e partecipare ad attività ricreative e ludiche. Le due proposte si svolgeranno in collaborazione con Gli Animattori.

Dopo la parentesi di successo dell’estate appena trascorsa, torna dal 17 ottobre alle ore 17 La Domenica dei Bambini, la rassegna teatrale per bambini e ragazzi (fascia 3-14 anni). Composta da nove appuntamenti con compagnie professioniste nel teatro per bambini e per ragazzi, ad ingresso gratuito, prenderà il via con l’abbinamento di due storie di dolcezza e allegria: Pollicino e Il pittore e l’arcobaleno. Questa rassegna è finanziata dal progetto “Attori|Musicisti|Mercanti|Corsari” con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Luoghi della Cultura di cui il Comune di Novi è stato assegnatario di un contributo finalizzato allo sviluppo di opportunità per la comunità, a favore della crescita sociale e della formazione, attraverso azioni e attività in ambito teatrale.

«In uno spazio espositivo di quasi 3000 mq, una parte è stata destinata a bambini e ragazzi nella fascia di età tra i 6 e i 14 anni – sottolinea l’Assessore alla Cultura e al Turismo Andrea Sisti – così che il Museo sarà aperto e fruibile dai più piccoli, con iniziative pensate per loro, praticamente 7 giorni su 7».

Il progetto si suddivide in tre proposte distinte, ma collegate tra loro per le finalità.

WINTER CAMP

Dal 25 ottobre, da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18, i bambini della scuola primaria (età 6-11 anni) potranno ricevere aiuto per i compiti e partecipare ad attività ricreative e ludiche in collaborazione con Gli Animattori.

Info e prenotazioni: 351 7091495

IL VIAGGIO NEL TEMPO

Dal 23 ottobre, ogni 2° e 4° sabato del mese dalle ore 16 alle 18, per i bambini della scuola primaria (età 6-11 anni) verranno svolti laboratori sulle scoperte e gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra storia. Il Museo vissuto come esperienza educativa che aiuta a imparare e studiare divertendosi in collaborazione con Gli Animattori. Questo il programma:

23 ottobre 2021 – La Scoperta dell’America

13 novembre 2021 – La nascita della fotografia

20 novembre 2021 – Il primo uomo sulla Luna

11 dicembre 2021 – Le origini di Babbo Natale

8 gennaio 2022 – La storia dei dinosauri

29 gennaio 2022 – La merenda in giallo

12 febbraio 2022 – Le origini della bicicletta

26 febbraio 2022 – La storia del Carnevale

19 marzo 2022 – Una notte al museo

26 marzo 2022 – Leonardo da Vinci

9 aprile 2022 – L’invenzione della stampa

23 aprile 2022 – La merenda in giallo

14 maggio 2022 – La storia del teatro

28 maggio 2022 – Una notte al museo

LA DOMENICA DEI BAMBINI

Dal 17 ottobre, nove appuntamenti di rassegna teatrale per bambini e ragazzi (fascia 3-14 anni), a ingresso gratuito con inizio spettacoli alle ore 17 (rassegna finanziata dal progetto “Attori|Musicisti|Mercanti|Corsari” con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Luoghi della Cultura).

Max 125 posti – Mascherina obbligatoria. Possibile prenotare con whatsapp al numero 3920449404 – oppure telefonando ai seguenti numeri 0143772230 – 0143772266

Elenco spettacoli:

17 ottobre 2021 – POLLICINO IL PITTORE E L’ARCO BALENO

Teatro del Rimbalzo e Associazione Spaventapasseri

7 novembre 2021 – PIRÙ E LA VENDETTA DI TEODORO

Compagnia Walter Broggini

28 novembre 2021 – RANA RANA

Teatro del Rimbalzo

5 dicembre 2021 – IO ODIO PINOCCHIO

Teatro della Juta

19 dicembre 2021 – ALLA RICERCA DI BABBO NATALE

Spazio Qua

30 gennaio 2022 – LA GABBIANELLA E IL GATTO

Federica Sassaroli

20 febbraio 2022 – DI LÀ DAL MARE

Compagnia Walter Broggini

6 marzo 2022 – BADELEN. IL CIRCO DEI SOGNI

Teatro del Rimbombo

13 MARZO 2022 – NONNETTI

Coltelleria Einstein

Per informazioni e prenotazioni: Museo dei Campionissimi, viale dei Campionissimi, 2 – Novi Ligure INFO: Tel. 0143 772 266/230

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

www.museodeicampionissimi.it