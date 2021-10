SABATO 2 OTTOBRE

Tortona: alle ore 10:30, in corso Alessandria angolo via Marsala, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla terza edizione, che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Tortona: fino al 31 dicembre presso il Museo Diocesano in via Seminario mostra “Restituzione grandi opere” con possibilità di visita al Museo. Orario 15:30 alle 18:30

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Alluvioni Piovera dalle ore 15:30 serie di eventi organizzati da Pro Loco di Piovera, oratorio parrocchiale e parrocchia San Michele Arcangelo – programma

Casasco: alle 21, all’osservatorio astronomico una serata dal titolo: “Vivere con lentezza: la vita dei tardigradi”

Volpedo: fino al 3 ottobre presso lo studio di Giuseppe Pellizza mostra “Visioni da Volpedo” Orario 15-18

Volpedo: alle 15 presso la SOMS convegno su Giuseppe Pellizza

DOMENICA 3 OTTOBRE

Tortona: alle ore 18:00 all’Abbazia di Rivalta Scrivia QUARTETTO D’ARCHI DEL TEATRO REGIO DI TORINO. Quintetto n° 3 e 4 – L. Perosi, Quartetto n° 2 – A. Borodin Stefano Vagnarelli e Marco Polidori violini, Alessandro Cipolletta viola, Relja Lukic violoncello, Andrea Bacchetti pianoforte

Tortona: dalle 15 alle 19 apertura straordinaria di casa barabino con lo studio del pittore Angelo barabino, nell’omonima via e della Gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara. Ingresso gratuito

