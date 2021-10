Di seguito il programma del convegno su Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Ci scusiamo per l’impaginatura, ma gli organizzatori, incredibilmente non hanno inviato alcun comunicato per cui abbiamo dovuto riprenderlo dalla locandina.

SABATO 2 OTTOBRE 2021

Volpedo, piazza Quarto Stato

dalle ore 14.00

QUARTO STATO

Elogio della complessità:

nuovi sguardi su un’icona del Novecento

Incontro di studio

PROGRAMMA

SALUTI

Anna Maria Montaldo

(Direttrice del Polo Museale Arte Moderna e contemporanea del Comune di Milano)

Aurora Scotti

(Presidente dell’Associazione Pellizza da Volpedo)

INTERVENTI

Maurizio Antonioli

(Università Statale di Milano)

Riti e simboli del socialismo

Antonello Negri

(Università Statale di Milano)

Arte impegnata. E oggi?

Danka Giacon

(Conservatrice del Museo del Novecento di Milano)

Il Quarto Stato e il Museo del Novecento

Marco Martini

(Università degli Studi di Milano-Bicocca)

Conservare i beni culturali con l’aiuto della ricerca scientifica

Anna Galli, Gregorio Taccola

(Università degli Studi di Milano-Bicocca)

L’attività di ricerca di Milano Bicocca su un’icona del ‘900

Presentazione del libro:

Nel Quarto Stato. Indagine interdisciplinare sull’opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo

Organizzazione e coordinamento

Pierluigi Pernigotti

(Responsabile dei Musei di Pellizza – Volpedo)