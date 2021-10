SABATO 16 OTTOBRE

Tortona: dalle 10 alle 13 sotto i portici Frascaroli in via Emilia e a palazzo Guidobono “Bancarelle scientifiche in streaming” con la partecipazione delle scuole cittadine.

Tortona: alle ore 15.30, presso la sede in via Pellizzari, Azione Tortona, presenta il libro “Strali dal Tigullio, i testi di Ezra Pound”

Tortona: fino al 31 dicembre presso il Museo Diocesano in via Seminario mostra “Restituzione grandi opere” con possibilità di visita al Museo. Orario 15:30 alle 18:30

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 17 OTTOBRE

Tortona: fino al 31 dicembre presso il Museo Diocesano in via Seminario mostra “Restituzione grandi opere” con possibilità di visita al Museo. Orario 15:30 alle 18:30

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.