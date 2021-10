Ritorna il tradizionale appuntamento autunnale con le “Bancarelle Scientifiche” l’apprezzata iniziativa che coinvolge le scuole del territorio impegnate a presentare alla cittadinanza progetti, lavori e dimostrazioni a carattere scientifico. Ancora quest’anno la manifestazione avrà uno svolgimento in parte “virtuale” a causa dell’emergenza sanitaria: anzichè i tradizionali stand, saranno posizionati due schermi, uno sotto i portici Frascaroli in via Emilia e l’altro presso palazzo Guidobono, sui quali proiettare immagini e video delle passate edizioni; inoltre saranno installate delle griglie sotto i portici che illustreranno i lavori preparati dagli studenti dei diversi istituti.

L’allestimento sarà inaugurato sabato 16 ottobre dalle ore 10 e sarà visitabile fino alle 13 con docenti e alunni che si alterneranno nella presentazione.

Sarà anche l’occasione per lanciare il concorso “Eco Idea”, che le scuole svilupperanno durante l’anno scolastico 2021-22, riguardante il concetto di ecosostenibilità applicata alla realtà locale; le idee più “green”, tenendo conto anche della sua fattibilità e originalità, saranno il tema della prossima edizione di “Bancarelle Scientifiche” nel 2022. Parteciperanno gli Istituti Comprensivi Tortona A, Tortona B, Viguzzolo, Bassa Valle Scrivia, l’Istituto “San Giuseppe”, il Liceo “G. Peano” e l’IS “G. Marconi”.

