Per la seconda settimana consecutiva, la vita, almeno a Tortona e nel Tortonese sembra tornata quella prima della pandemia e se no n fosse per la mascherina non sarebbe cambiato nulla.

Il Cinema ha riaperto (e da lunedì con capienza al 100%) così come i musei, e tante sono le manifestazioni che anche questa settimana vengono organizzate in città e nei dintorni.

Ecco perché abbiamo deciso di dare “l’apertura” del giornale alla rubrica degli appuntamenti che in genere viene collocata nell’area “Tortonese”.

Da due settimane abbiamo ripreso a redigerla proprio per le numerose manifestazioni che vengono allestite.

La speranza é quella di continuare così e non dover tornare a lockdown o altre restrizioni.

L’invito che rivolgiamo a tutti é quello di vaccinarsi e ovviamente portare la mascherina al chiuso (anche in ascensore) e mantenere le distanze, perché solo così potremo riappropriarci definitivamente della nostra vita.

E ora gli appuntamenti.

SABATO 9 OTTOBRE

Tortona: fino al 31 dicembre presso il Museo Diocesano in via Seminario mostra “Restituzione grandi opere” con possibilità di visita al Museo. Orario 15:30 alle 18:30

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Volpedo: giornata dedicata ai prodotti locali. Alle 9 tavola rotonda, dalle 13 alle 15 presso il mercato degustazione.

DOMENICA 10 OTTOBRE

Tortona: alle 15,30 e alle 17,30 “Le famiglie al Museo Divisionismo” doppio appuntamento la “Giornata delle famiglie al museo”

Tortona: alle ore 16, presso il Cortile dell’Annunziata a Tortona, si terrà l’evento “Armonie d’Autunno – Due occhi per chi non vede” organizzata dai Lions Club

Tortona: alle ore 16 all’ abbazia di Santa Maria di Rivalta Scrivia concerto del coro NovinCanto – ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti – a cura del Comitato Civico per Rivalta Vivibile

