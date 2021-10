La Polizia Locale di Valenza inizia una attività di prevenzione e di controllo nei confronti degli automobilisti indisciplinati sulla ex strada statale 494, nel tratto che attraversa il territorio comunale, soprattutto in prossimità del ‘Ponte di Ferro’ sul Po, teatro di diversi incidenti stradali, l’ultimo dei quali con 2 morti.

Saranno svolti controlli a campione nei prossimi mesi, a partire da lunedì 11 ottobre, ed il servizio verrà concentrato particolarmente per l’accertamento della velocità e dei sorpassi pericolosi nel tratto tra l’incrocio per Pomaro sino ai limiti del confine regionale.

A titolo informativo il traffico sul ‘Ponte di Ferro’ è soggetto ad una velocità massima di 50 km/h, preceduto da un limite di ingresso di 70 km/h Per questo tipo di intervento saranno utilizzate apparecchiature di controllo delle velocità di nuova generazione, già sperimentate ed ormai in uso consolidato per le via di grande percorrenza della Città di Valenza. Scopo del servizio è essere da apripista agli Enti affinché apportino anch’essi le loro competenze per la risoluzione del problema