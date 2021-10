Il comune di Tortona è stato individuato dall’Istat come comune campione per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 3 ottobre 2021 – periodo di svolgimento ottobre, novembre, dicembre2021.

La strategia del Censimento permanente è basata sull’integrazione di dati amministrativi e dati da indagini statistiche campionarie, con l’obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Di conseguenza viene abbandonato il modello del censimento “classico” finora effettuato ogni 10 anni.

Rilevazione

La rilevazione non interessa l’intera città e tutte le famiglie, ma solo alcuni indirizzi e alcune famiglie estratte dall’Istat.

Le famiglie interessate riceveranno una lettera direttamente dall’Istat e un avviso al proprio domicilio.

Modalità di compilazione

I questionari possono essere compilati on line dalle famiglie interessate sul portale https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni/compilazione-online oppure presso il centro comunale di rilevazione, con intervista diretta o telefonica di un rilevatore munito di tablet.

I compiti di direzione e supporto sono demandati all’ufficio anagrafe-statistica, presso cui è allestito l’Ufficio comunale di censimento.

Prima fase: rilevazione areale

La prima fase si svolge dal 1 ottobre al 18 novembre 2021 ed è in modalità campionaria ovvero riguarda solo alcuni indirizzi del territorio comunale e alcune famiglie individuate direttamente dall’Istat.

In questa fase il rilevatore comunale – dotato di tesserino identificativo e tablet – si reca presso le abitazioni (“porta a porta”) lasciando un avviso di contatto per procedere a compilare il questionario telefonicamente oppure intervistando personalmente la famiglia presso l’ufficio comunale censimento.

La ricognizione preliminare del territorio consiste nella verifica “porta a porta” degli indirizzi e delle caratteristiche degli edifici; è effettuata anch’essa da un rilevatore e si svolge dal 1 al 13 ottobre 2021.

Dove rivolgersi

Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio comunale censimento attivo da lunedì 4 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonando all’Ufficio comunale di censimento al numero 0131.822.004 oppure tramite il sistema di prenotazione online.



Numero verde Istat 800 188 802 (gratuito) – attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre 2021

e-mail: censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it

sito web: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni



Normativa di riferimento Legge 27 dicembre 2017 n.205 (art.1 commi da 227 a 237)