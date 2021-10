Rocambolesco incidente stradale alle sei di questa mattina, lunedì 18 ottobre: alla periferia del Comune di carbonara Scrivia un uomo alla guida del proprio fuoristrada, per cause ancora in corso di accertamento é uscito dalla carreggiata ed é rimasto intrappolato all’intero dell’abitacolo della propria vettura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che l’hanno estratto dall’abitacolo consegnandolo ai soccorritori del 118.

Le condizioni dell’uomo, per fortuna, non sembravano gravi in quanto l’auto si era roivesciata su un fianco nel fosso e l’uomo non riusciva ad uscire autonomamente.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.