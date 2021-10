La situazione sul decoro urbano della città di Tortona è in ordine può considerarsi buona. Il punto sulla situazione è stato fatto dall’assessore ai lavori Pubblici Mario Galvani e cha dettagliatamente risposto punto per un punto ad un’interrogazione della minoranza il cui primo firmatario era Gianni Castagnello del Partito Democratico.

Prima di lasciare spazio alla disamina dell’assessore sulla varie situazioni segnalate dalla minoranza, ci sembra però doveroso evidenziare che la situazione politica a Tortona sembra si stia snodando con toni di correttezza e professionalità da entrambe le parti: la minoranza svolge bene il suo ruolo segnalando disfunzioni e quello che a parere dei consiglieri non va o si potrebbe migliorare, la maggioranza spera dettagliatamente e con dovizia le varie situazioni, in un dialogo che raramente va sopra le righe e – pur nelle varie posizioni – ha il denominatore comune di attivarsi per migliorare la qualità della vita a Tortona.

Qualità che – è necessario dirlo – a parte alcuni situazioni critiche del passato – sembra molto buona, o almeno, meglio che in altre città delle stesse dimensioni di Tortona.

Di seguito adesso, pubblichiamo la disamina dell’assessore Mario Galvani sulle varie zone segnalate dall’opposizione. Sul parco del Castello, e sulla Lucciola, invece, dedicheremo un articolo a parte.

Portici

Per quanto attiene al decoro della Città, da un punto di vista della pulizia dei luoghi, l’A.C. ha stabilito di implementare il servizio di pulizia e spazzamento manuale affidandone l’incarico a Gestione Ambiente con decorrenza ottobre-dicembre 2021. Analogamente ha previsto di procedere per l’anno 2022 (spesa stimata in € 25.000 oltre IVA). Per quanto attiene alla pulizia dei portici giova evidenziare che ne è stata incrementata la periodicità di lavaggio tramite addetto dotato di idropulitrice.

Marciapiedi Via Guala tra Via Caduti della Libertà e Strada Viola

La vegetazione che ingombra i marciapiedi proviene dai terreni privati incolti adiacenti.

E’ stato pertanto chiesto l’intervento della Polizia Municipale al fine dell’applicazione dell’art. 129 del Codice della Strada e dell’art. 25 del Regolamento Comunale di Igiene.

Rivo Ossonella

Trattasi di acqua pubblica regionale.

Della problematica segnalata verrà informato l’Ufficio Tecnico Regionale di Alessandria-Asti, competente per zona.

Torrente Ossona

Trattasi di acqua pubblica regionale.

L’intervento di manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e riordino sezione di deflusso nel tratto compreso tra strada comunale Viola e via Don C. Goggi torrente Ossona, dell’importo totale di €. 35.000,00 è stato finanziato con contributo Regionale (determina n 4303 del 17/12/19) all’interno del Programma annualità 2020-2021, di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale.

L’intervento è stato autorizzato dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale di Alessandria-Asti, tramite specifica autorizzazione idraulica.

Il torrente Ossona, nel tratto in oggetto è contraddistinto dalla presenza all’interno dell’alveo di essenze arboree naturali che rappresentano un rischio di ostruzione al deflusso delle acque – la loro collocazione potrebbe favorire l’effetto diga ed allagamenti nelle aree circostanti – e su ambo le sponde da un folto sottobosco che riduce la sezione libera di deflusso delle acque in casi di eventi di piena.

Il progetto ha previsto di intervenire sul torrente mediante rimozione del materiale legnoso divelto, decespugliamento, abbattimento di piante morte, instabili o inclinate, taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva infestante e regolarizzazione delle sezioni di deflusso con risagomatura dell’alveo e delle sponde, ove ritenuto necessario, così come previsto dall’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte.

Il taglio delle piante è stato effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale regionale e del relativo regolamento di attuazione.

Tali operazioni sono state condotte, avvalendosi di professionista agronomo specializzato in materia allo scopo di salvaguardare gli alberi di pregio, operare nel rispetto dell’ambiente e in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione idraulica.