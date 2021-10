Ricerca per:

L’uomo è risultato intestatario del contratto di affitto e delle utenze, nonché artefice diretto delle inserzioni reclamistiche e pertanto è stato indagato in stato di libertà per favoreggiamento della prostituzione.

La coppia pubblicizzava l’attività su un noto social network specializzato, con inserzioni che specificavano i nomi, naturalmente di fantasia, e la possibilità di ricevere prestazioni personalizzate, anche in contemporanea, di un trans e di una ragazza.

A confermare le dichiarazioni rese anche le affermazioni di uno dei tanti frequentatori della casa, fermato all’uscita poco prima del via all’operazione.

Quest’ultima, poi identificata in una 50enne cittadina della Repubblica Domenicana, ha confermato di “lavorare” invariabilmente da sola o in coppia con il transex.

L’uomo ha ammesso di esercitare la prostituzione da solo ma anche, per i clienti più esigenti, in coppia con una donna.

L’affittuario, un trentenne di origine pugliese, transessuale, è stato sorpreso sul posto da un poliziotto che si è presentato in casa come, finto, cliente.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, hanno individuato nelle settimane scorse, a Ventimiglia, in pieno centro, una casa d’appuntamenti.

La Polizia di Stato scopre una casa d’appuntamenti in centro a Ventimiglia