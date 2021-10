Una lunga fila di fiori bianchi davanti alla tomba e corone subito dopo l’ingresso, fra cui quella dell’Amministrazione comunale di Voghera.

E’ stato seppellito l’altro giorno qui, a Tortona, Richard Camellini, il bambino di 11 anni che sabato scorso é stato travolto e ucciso da un camionista a Voghera mentre attraversava la strada con il fratello maggiore di 13 anni.

Una tragedia immane di cui hanno dato notizia tutti i giornali e le TV nazionali ma nessuno ha riportato che qui a Tortona riposa ciò che resta di quella giovane vita stroncata prematuramente.

Lo schianto si é verificato sabato scorso, quando Richard stato investito da un’autocisterna intorno alle 9.45 nei pressi dell’incrocio fra via Papa Giovanni XXIII e Corso Rosselli a Voghera mentre insieme al fratello si stava recando in un centro sportivo di quella città.

Il bimbo è stato travolto e sbalzato sull’asfalto mentre attraversava la strada ed é deceduto. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno dato subito l’allarme ma i soccorritori non sono riusciti a fare nulla perché il bimbo era già cadavere.

Il funerale é stato celebrato Giovedì mattina in Duomo a Voghera con il feretro scortato da un’auto della Polizia Municipale e una folla commossa di persone a dare l’ultimo saluto al bambino e stringersi insieme vicino ai parenti, poi il corpo é stato cremato e le ceneri sono state portate a Tortona e tumulate insieme al nonno paterno, Giancarlo Camellini.

Chi si reca al cimitero di Tortona in questi giorni non può fare a meno di notare la marea di fiori bianchi e là in alto accanto all’immagine del nonno quella del piccolo Richard.