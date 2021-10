Domenica 17 ottobre alle ore 16, presso il Cortile dell’Annunziata a Tortona, si terrà l’evento “Armonie d’Autunno – Due occhi per chi non vede” organizzata dai Lions Club Castelnuovo Scrivia – Matteo Bandello, Tortona Castello, Tortona Duomo, Tortona Host, Valli Curone e Grue, con il patrocinio del Comune di Tortona e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

I solisti dell’Orchestra Mandolinistica Estudiantina suoneranno accompagnando l’esibizione dei cani guida di Limbiate.

Dal 1959 il Servizio dei Cani Guida dei Lions (Ente Morale dal 1986) addestra e consegna gratuitamente cani guida alle persone non vedenti o ipovedenti in tutta Italia.

L’ingresso è gratuito e in caso di pioggia la manifestazione si terrà presso il Museo Orsi in via Emilia.