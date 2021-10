La sera di sabato 16 ottobre il Teatro Ariston di Acqui Terme ospiterà la cerimonia conclusiva della 54a edizione del Premio Acqui Storia, presentata da Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore e autore televisivo di programmi di successo.



Anche quest’anno, il Comune di Acqui Terme consentirà a tutti gli interessati di godersi questo importante evento trasmettendo in onda dalle pagine del sito del Premio Acqui Storia la cerimonia dalle ore 21.15. La diretta sarà disponibile anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Premio Acqui Storia.



Il Premio è nato nel 1968 per onorare la memoria della Divisione Acqui e ricordarne l’eccidio consumatosi nel settembre del 1943 nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù, il Premio Acqui Storia ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della ricerca storiografica e divulgativa a livello nazionale e internazionale. È promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, massimo ente finanziatore del premio, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla CTE S.p.A., dall’Istituto Nazionale Tributaristi, dall’AMAG S.p.A., dalla BRC S.p.A., dal Gruppo Benzi S.r.l. e dal Comune di Acqui Terme, a cui fa capo, come Ufficio Cultura, la concreta organizzazione della manifestazione. L’evento è supportato dall’Associazione Nazionale Divisione Acqui. Il Premio Acqui Storia ha ottenuto nel tempo il patrocinio del presidente della Repubblica Italiana, del presidente del Consiglio, del presidente del Senato, del presidente della Camera dei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.