Il Festival delle Medical Humanities “Iconografia della Salute” prenderà avvio venerdì 15 ottobre alle ore 17 presso la Galleria Visioni 47 di Via Trotti, 47 – Alessandria con la mostra “Ars Curandi” realizzata dall’architetto e fotografa Elena Franco, conosciuta in tutta Europa per i suoi progetti artistici che legano architettura, archivi e territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione di beni culturali.

“Ars curandi” è il più recente capitolo di “Hospitalia. O sul significato della cura”, una originale ricerca sugli antichi ospedali in Italia e in Europa (tra cui anche l’Azienda Ospedaliera di Alessandria), dal Medioevo ai giorni nostri, che Elena Franco ha iniziato nel 2012. Questa nuova indagine fotografica esplora il patrimonio storico e architettonico di tre antichi ospedali ora trasformati in musei: gli Hospices di Beaune in Francia, l’ospedale Notre Dame à la Rose di Lessines in Belgio e il Santa Maria della Scala a Siena in Italia.

La mostra rimarrà disponibile alla Galleria Visioni 47 dal 15 al 30 ottobre e sarà visitabile nei seguenti orari: dal martedì alla domenica, dalle ore 15.30 alle ore 19.00.