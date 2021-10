Una bella realtà di Tortona che esporta il format in tutto il Nord Italia. Questa é la Beauty Fashion Music Tortona che domenica 3 ottobre ha organizzato presso il Belvedere dei laghi di Pontestura la 4 tappa di Miss e Mister Oasi 2021, in collaborazione con il Microfono D’Oro e al Titolare del Locale Adrian, e i simpaticissimi dj Marco e Andrea,

Ospiti i cantanti del microfono d’oro Maurizio Farina, Mary Casolo, Paolo Scarabello e Mary Key.

Un’attenta giuria composta da Maurizio Farina (cantante e vincitore del Microfono D’oro, Laura Sascau (organizzatrice coordinatrice eventi sfilate) e Maria Rosaria Festa (Miss Over The Best of talent 2021) hanno proclamato i vincitori tra gli applausi del pubblico presente.

Cat.Junior James Sofrac di 1 anno e Fatima Polini di 6 anni.

cat. senior Giulia Palmisano Miss Oasi Senior Laghi di Pontestura 2021.

Asia Scuro Miss Oasi Teenager Laghi di Pontestura2021,

cat. miss e mister.

Renato Lolla Mister Overissimo Laghi di Pontestura 2021

Giorgio Garisio Mister Oasi Laghi di Pontestura 2021,

Simone Cassano MIster Oasi Over Laghi di Pontestura 2021,

Marina Rossi Miss Oasi Overissima Laghi di Pontestura 2021,

Debora Coppolino Miss Oasi Piemonte Over Curvy,

Erika D’Eliso Miss Oasi Over Italian Style,

Daniela Martellino Miss Oasi Over Italian Charme,

Roxanne Stranieri Miss Oasi Over Italian Fashion,

Tea Balestra Miss Oasi Over Beauty Fashion,

Roberta Caraffa Miss Oasi Over Laghi di Pontestura 2021,

Vita Luka Miss Oasi Piemonte Over,

Silvia Sannino Miss Oasi Over Curvy Laghi di Pontestura 2021,

Alessia Meloni Miss Oasi Piemonte Curvy,

Chiara Carrucciu Miss Oasi Italian Charme,

Laura Emilia Nencu Miss Oasi Italian Fashion,

Alessia Saggiorato Miss Oasi Laghi di Pontestura 2021,

Debora Erzilli Miss Oasi Beauty Fashion,

Alessia Erbabona Miss Oasi Piemonte.

Prossimo appuntamento il 23 ottobre a Vigliano d’Asti.