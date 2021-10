Non ne abbiamo più dato seguito, ma anche se con un po’ di ritardo é doveroso segnalarlo perché si é trattato di una bella iniziativa benefica.

Ci riferiamo a quella che si é svolta a Settembre dove in una gremita arena del Cinema Megaplex di Tortona, Emanuele Semino ed Enzo Consogno con i Cori: Laeta Consonantia e Kinder Chorus Paolo Perduca; accompagnati dalla band formata da Emanuele Consogno (Batteria), Luca Furfaro (Basso) e Samuele Perduca (Chitarra) e tanti altri giovani artisti del territorio, hanno tenuto un Grande Concerto di beneficienza.

I fondi raccolti dalle donazioni del pubblico a fine serata erano 2566,42€ e sono stati destinati al Piccolo Cottolengo Don Orione Tortona ed alla Associazione Exago le Voci dell’Autismo ONLUS per il sostegno delle loro Nobili attività.

Questa serata è stata possibile grazie al contributo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA, Oasi Città Commerciale, Cinema Megaplex Stardust Official Tortona e Punto Fuoco srl.

La serata, realizzata con la partecipazione di moltissimi artisti del territorio, ha visto anche la partecipazione di un numeroso e sensibile pubblico che ha commosso gli organizzatori per la generosità dimostrata verso le associazioni coinvolte.

Gli organizzatori Enzo Consogno ed Emanuele Semino ringraziano e danno appuntamento al prossimo grande evento. Ringraziano inoltre tutti i volontari delle associazioni, della croce rossa e della protezione civile che hanno reso possibile un regolare e sicuro svolgimento della serata.

Un sentito Grazie ai Fotografi Corrado Chiandotto e Massimo Bertoni per aver donato tutte le bellissime immagini dell’evento.

Di seguito altre immagini della serata.