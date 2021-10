A seguito della segnalazione di alcuni cittadini nel sobborgo di Valmadonna, e dopo un incontro tenutosi martedì scorso dall’Assessore Monica Formaiano per le Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del Personale della Polizia Locale e il Commissario Roberto Vettore – Responsabile Ufficio Controlli Territoriali -, è stata disposta l’intensificazione da parte del Comandante Vicario della Polizia Municipale Alberto Bassani, dei controlli in zona per il rispetto dei limiti di velocità.

Nell’ambito di tali controlli di polizia stradale, nel pomeriggio di ieri una pattuglia intimava l’alt ad un veicolo in transito a velocità elevata all’interno del centro abitato.

Il conducente del veicolo, con una repentina manovra scartava gli operatori non arrestandosi all’alt e si dava alla fuga. Gli agenti sono partiti all’inseguimento del veicolo ed allertata la centrale radio operativa, poco dopo riuscivano a risalire alla proprietà del veicolo e all’effettivo soggetto che si trovava alla guida.

Le risultanze dei controlli incrociati permettevano di appurare che il conducente del mezzo – un’autovettura BMW 116 – un alessandrino di 30 anni si trovava alla guida senza aver mai aver conseguito la patente, e il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.