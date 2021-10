La più giovane finalista di questa edizione e la prima straniera nella storia del programma

L’abbiamo vista affrontare con l’energia e la determinazione che spesso caratterizza gli adolescenti quando inseguono un sogno, ma con quel talento e caparbietà che sono propri di Nika Paris che, durante la puntata, non fa sconti a nessuno e si aggiudica il posto fra i finalisti di X Factor nella squadra di Mika. Ha incantato tutti con l’interpretazione di “La chanson de prévent”, brano del celebre Serge Gainsbourg, rivendicando così il suo spazio sul palco dei Live del famoso programma in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno.

Il brano scelto dalla bulgara Nika Paris per gli Home Visit non è certo dei più facili, ma evidenzia il tratto impegnato e sofisticato della giovane ragazza che ha optato per il pezzo dello chansonnier francese. Si entra dunque nel vivo della trasmissione che, dal 28 ottobre, apre le porte alle esibizioni dal vivo dei 12 finalisti rimasti in gara. La sedicenne Nika Paris è la più giovane concorrente ad entrare nei roster dei finalisti di questa quindicesima edizione di X Factor e l’unica straniera in assoluto nella storia del programma.

Nel frattempo l’artista bulgara, che già parla perfettamente francese e inglese, sta migliorando notevolmente il suo italiano per poter arrivare al prossimo appuntamento ancora più preparata e pronta per la competizione. Si aspetta con trepidazione cosa accadrà giovedì prossimo, dove i partecipanti avranno la possibilità non solo di essere messi alla prova, ma soprattutto di mostrare la propria personalità al grande pubblico. Dalla partenza dei Live si darà anche inizio al televoto che sarà determinante per gli artisti in gara e che li aiuterà a passare le varie fasi del programma che al termine andrà ad eleggere il vincitore di questa già straordinaria edizione.

Biografia: Nikol Palascheva è nata a Sofia il 20 aprile 2005, parla correntemente francese e inglese oltre che bulgaro e non ha difficoltà a cantare e scrivere in tutte queste lingue. Al momento sta studiando l’italiano e lo spagnolo. E’ figlia unica, la mamma è una ex atleta della squadra nazionale di nuoto, il papà è un rinomato chef. La sua passione per la musica e il canto si manifesta ad appena 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte. A 8 anni partecipa a “The Slavi’s show”, importante trasmissione televisiva nazionale sulla BTV Bulgaria. L’anno dopo è invitata a partecipare a “Le grandi speranze”, show televisivo di Nova Tv Bulgaria; sempre su questa emittente è stata successivamente coinvolta nel talk show “L’ora di Milen Zvetkov”. A 11 anni la vediamo a “Eurovision Junior” e ospite alla trasmissione di BTV “120 minuti”. Ha partecipato a numerosi concorsi canori nazionali e internazionali ed è sempre salita sul podio. Seguendo le orme paterne ha appreso l’arte culinaria e frequentato corsi di cucina che le sono valsi una borsa di studio; avrebbe dunque dovuto partire per la Svizzera quando la pandemia ha cambiato i suoi piani. Proprio durante il lockdown del 2020 ha iniziato a lavorare in Italia con Dariana Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione di una selezione canora a Sofia. All’inizio del 2021 Nika Paris si trasferisce a Milano dove studia composizione e canto presso lo Studio 20, sede dell’accademia musicale e centro di produzione di Dariana Koumanova che la supervisiona e la segue nelle sue attività artistiche. Inizia quindi a scrivere i suoi primi brani inediti sia in inglese che in francese e da poco anche in italiano.

