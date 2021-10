Il Centro Studi Cultura e Società, Associazione di Promozione Sociale, presenta l’XI Edizione del Premio Chiaravalle, per opere di fotografia. Il tema di quest’anno è “Il mio Quartiere, il mio Paese, la mia Città” e vede il coinvolgimento anche della Città di Alessandria.

L’obiettivo del concorso è quello di documentare la vita e gli aspetti caratteristici dell’ambiente in cui si vive o nel quale si è nati attraverso l’utilizzo delle immagini per raccontare le emozioni che il proprio territorio offre. Far emergere gli spazi meno conosciuti, i paesaggi più suggestivi, il patrimonio artistico e culturale, la storia e le memorie a cui si è legati insieme a testimonianze di vita quotidiana.

Le opere dovranno pervenire al Centro Studi Cultura e Società entro l’11 novembre 2021 tramite posta elettronica all’indirizzo culturaesocieta@gsvision.itoppure cultsoc@fastwebnet.it, e la partecipazione sarà gratuita.

Si riporta di seguito il link del Regolamento al quale si rimanda per le corrette modalità di partecipazione:

http://culturaesocieta.gsvision.it/index.php/regolamenti/

(E21 Nella sezione Premi di Fotografia)