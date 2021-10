Mercoledì 27 ottobre, dalle ore 9:15, rappresentanti di due diverse generazioni si incontreranno nella sala “A. Marchegiani” della Camera del Lavoro di Alessandria per confrontare le rispettive “memorie del Covid”. Protagonisti di questo incontro, per la parte “giovani” gli studenti delle classi 5a AM e 2a AD del Liceo musicale e coreutico dell’Istituto Plana di Alessandria, accompagnati dai loro docenti, e, per la parte “meno giovani”, i pensionati del gruppo “Dialogo fra generazioni” promosso dalla Lega Spi Cgil di Alessandria Centro (segretario Michele Cartolano), coordinato da Claudia Grosso e Paola Giordano e supportato dallo Spi provinciale. L’incontro si colloca nel progetto “Memorie del Covid: lettere tra generazioni”, il cui obiettivo è lo scambio tra giovani e anziani delle rispettive emozioni, riflessioni e strategie vissute in particolare nei periodi di lockdown degli anni 2020 e 2021.

Nel corso della mattinata si avvicenderanno brani musicali, letture e riflessioni. Parteciperà all’incontro la prof. Chiara Pasetti, giornalista, scrittrice e ideatrice del video “Visioni dal lockdown”.

“Quattro mesi fa, ai primi di giugno – ricorda Claudia Grosso – nell’ambito dello stesso progetto realizzammo un primo incontro (con altri studenti), ma in videoconferenza. Oggi, finalmente, possiamo farlo in presenza. Questo ci fa molto piacere, perché è la prova concreta del successo dell’impegno che tutto il Paese ha profuso nella lotta contro la pandemia, e ci fa ben sperare per il futuro”.

“Purtroppo – aggiunge Paola Giordano – non ne siamo ancora completamente fuori, e dobbiamo rispettare rigorosamente le normative sanitarie fatte per la protezione di tutti: evitare assembramenti, rispettare le distanze, indossare le mascherine. Per questo l’ingresso è a numero chiuso riservato a invitati e prenotati”.