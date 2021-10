I Carabinieri di Ozzano e dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza una 25enne e un 28enne, che, controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti al test dell’etilometro, evidenziavano un tasso superiore a quello consentito. A entrambi i giovani è stata pertanto ritirata la patente di guida per la successiva sospensione. Stessa sorte per un 26enne con precedenti di polizia che, alla guida della propria auto, urtava una tubazione per la fornitura del metano causandone la rottura, terminando poi la corsa contro un’abitazione. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, interveniva personale dell’Azienda “AMC” per la messa in sicurezza dell’impianto del gas. Anche in questo caso, al conducente, rimasto illeso, essendo risultato positivo all’alcooltest, è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione, mentre il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo.