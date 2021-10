IL Consiglio Comunale di Tortona è convocato in seduta ordinaria per il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 20.30 ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21/09/2021 n. 127, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona

1. Articolo 66 del Regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Articolo 76 del Regolamento del consiglio comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 15 luglio 2021.

3. Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

4. Alexala s.c.a.r.l. – Aumento del capitale sociale.

5. Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Bianchi Lorenzo, Cuniolo Giuseppe: “Stato del decoro urbano”.

6. Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Calore Daniele, Sgheiz Anna, Castellini Nicolo’, Fava Filippo Alberto, Cebrelli Daniele, Golinelli Andrea, Fantone Matteo, Bottazzi Giuseppe, Cortesi Pierpaolo: “Riforma del catasto”.

7. Mozione presentata dai consiglieri comunali Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Bianchi Lorenzo, Mattirolo Federico Adolfo, Cuniolo Giuseppe: “Istituzione di una via fittizia per le persone senza tetto o senza fissa dimora che hanno domicilio nel Comune di Tortona”.