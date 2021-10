Questa mattina, lunedì 25 ottobre, presso il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, è stata presentata dagli studenti del Liceo Amaldi e dell’IIS Ciampini Boccardo la conclusione della prima fase del progetto Nuove ri-generazioni urbane – Giovani idee per la riqualificazione e la riappropriazione degli spazi pubblici.

E’ stato presentato il risultato del processo di costruzione partecipata di uno spazio aperto polifunzionale dinamico, un luogo di promozione dell’agio giovanile e di prevenzione del disagio, che favorisca l’incontro fra molteplici fasce d’età e di interessi. Un luogo che possa diventare un vero punto di riferimento per i giovani del territorio. L’idea è quella di trasformare uno spazio sito nel quartiere di Viale Pinan Cichero, una zona caratterizzata da problemi di sicurezza ed elementi di degrado, in un’area allestita con attrezzature e arredi pensati per lo sport e la socializzazione, coinvolgendo direttamente i ragazzi come co-progettatori.

Le idee dei ragazzi sono state sintetizzate in 3 proposte:

· Uno spazio destinato al fitness (#parkgym), dove giovani e adulti possano svolgere attività fisica all’aperto;

· Una zona dedicata all’arte (#artpark) con il motto ‘prendi l’arte e mettila nel parco’, con suggestioni molto creative;

· Un’ipotesi di gardening (#ortogether), che prevede spazi verdi e orti da gestire da parte dei cittadini di ogni età.

Ogni proposta proponeva diverse soluzioni, alcune di immediata implementazione, altre più elaborate, ma comunque tutte idee assai interessanti.

Hanno partecipato alla presentazione il Sindaco, Gian Paolo Cabella, e gli Assessori Marisa Franco e Andrea Sisti.

Il Sindaco ha molto apprezzato tutte le proposte illustrate, e ha annunciato che l’Amministrazione intende realizzare a breve, nel parco dell’ex Isola dei bambini, la proposta relativa alle attività sportive all’aperto. Saranno a breve acquistate e sistemate le attrezzature per il fitness. Anche le altre idee saranno analizzate attentamente, e hanno già stimolato l’Ente ad elaborare la candidatura per il bando regionale relativo ai parchi giochi diffusi.

L’assessore Sisti ha dichiarato di apprezzare particolarmente il percorso di progettazione condivisa, molto interessante come metodologia di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che l’Ente deve operare.

Da parte di tutti gli intervenuti c’è stato il vivo apprezzamento per l’impegno profuso da parte degli studenti e per il valore delle idee portate all’attenzione dell’Amministrazione.