Il Club per l’UNESCO di Sanremo si rallegra e si complimenta con la socia Letizia Lodi che il prossimo 13 ottobre, festa patronale di Sanremo, verrà insignita del Premio San Romolo per a Cultura.

Sanremese, raffinata storica dell’arte, con un curriculum invidiabile che spazia tra la direzione della Galleria di Palazzo Reale di Genova a quella del Museo della Certosa di Pavia, dal 2016 è Direttrice del Gabinetto disegni e stampe della Pinacoteca di Brera nonché responsabile presso la stessa Pinacoteca delle collezioni di pittura emiliana e romagnola e della sezione di Caravaggio e dei caravaggeschi. Non per questo dimentica Sanremo, i suoi concittadini, con i quali mantiene sempre stretti rapporti di amicizia, e la sua storia: nel 2018 ha curato la mostra “Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento”.

Ma Letizia Lodi non è l’unica tra i soci del Club per l’UNESCO di Sanremo che dal prossimo giorno 13 potrà fregiarsi del Premio San Romolo: nel 2020 era stato premiato come cittadino benemerito il socio Davide Conrieri, già docente e ricercatore di italianistica, specializzato nel periodo barocco, presso la prestigiosa Scuola Normale di Pisa. Premiato anche il socio Alberto Guglielmi Manzoni, che affianca il lavoro di orientatore professionale per la Provincia di Imperia con la passione per il mondo di lingua e cultura tedesca e per l’oratoria come arte di parlare in pubblico, che ha ricevuto il Premio per la Cultura nel 2018.